Лидер «Миража» рассекретил гонорар группы

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов подтвердил «Газете.Ru», что коллектив зарабатывает по 2 миллиона рублей за концерт.

Горбашов назвал эту сумму средней стоимостью. По словам артиста, цена на частные и новогодние выступления вышла. Как рассказал музыкант, гонорар группы сопоставим с гонорарами многих коллег.

«Эти суммы не заоблачные, не надо забывать, что помимо зарплаты коллектива, наши заработки идут в том числе на выплату гонораров авторам, оплату юристов, бухгалтерии, администраторов, репетиционной базы, студии, офиса компании», — поделился гитарист.

По словам Горбашова, группа также вкладывает немалые деньги с концерта на покупку инструментов и заказ новых костюмов.

Горбашов также подтвердил, что рост популярности группы у молодежи.

«В последнее время количество людей действительно заметно прибавилось. Нет ничего удивительного, музыка того времени (80-х — 90-х) заряжена позитивом. Эти позитивные вибрации были повсюду вокруг нас. Сейчас очень не хватает этих эмоций, их неоткуда черпать, время сейчас такое — очень тревожное и негармоничное», — рассказал музыкант.

Горбашов считает, что не стоит ругать новое поколение артистов за тревожные песни с негативом. По словам гитариста, новое поколение пишет о том, что видит и чувствует.

