«Мираж» раскрыл, появится ли у группы подтанцовка как у Булановой

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов прокомментировал завирусившуюся «ленивую» подтанцовку певицы Татьяны Булановой. В беседе с «Газетой.Ru» он раскрыл, появится ли подобное на выступлениях «Миража».

«В песнях группы «Мираж» совершенно иная энергетика — они невероятно драйвовые, поэтому в них так органично вписалась моя роковая гитара, и без соответствующей подачи исполнение этих песен обречено на провал. Поклонники, кстати, обращают внимание, насколько нелепо смотрятся кривляющиеся под наши песни танцоры, которые работают на сцене с некоторыми бывшими солистками коллектива. Явное внешнее несоответствие — песни про одно, танцоры про другое», — отметил он.

По словам Горбашова, «Миражу» подтанцовка не нужна.

«У нас живые музыканты. Барабанщица Елизавета Волкова — невероятная красавица и уникальный музыкант. Достаточно сказать, что западногерманская компания Schlagwerk, изготавливающая ударные инструменты, выбрала Елизавету своим амбассадором и ее фото украшает официальный сайт фирмы.

Имена наших клавишников Сергея Крылова и Дмитрия Савари тоже хорошо известны, особенно в цирковом мире, причем не только у нас в стране. Они пишут музыку для цирковых представлений. Несколько лет назад Росгосцирк удостоил их награды — медали «за вклад в развитие циркового искусства. И, конечно, наша бессменная солистка - Екатерина Болдышева», — рассказал о коллективе Горбашов.

Видео с одного из выступлений Булановой завирусилось недавно — в соцсетях обратили внимание на подтанцовку. Некоторым показалось, что танцоры исполняют слишком легкую хореографию, которую может станцевать каждый. В комментариях пользователи написали, что танцоры «как будто пиво пили на лавочке и их всех сдернули на подтанцовку» и отметили их «бешеную энергетику».

Сама певица сказала «Газете.Ru», что не видела публикаций с насмешками над своей подтанцовкой.

Ранее балерина Волочкова обвинила Буланову в непрофессионализме из-за танцовщиков.