Врачи запретили Лолите есть сало

Певица Лолита рассказала, что врач запретил ей есть сало

Певица Лолита Милявская призналась в разговоре с «Пятым каналом», что врачи запретили ей есть сало.

Лолита объяснила, что во время перекуса мясным продуктом может лишиться зуба.

«Оно застревает в винирах. Когда ты ковыряешь в зубах, то можешь просто снять винир», — поделилась она.

Певица призналась, что ее очень расстроил установленный запрет. Раньше она любила есть сало в большом количестве, но теперь прислушалась к медикам и полностью исключила этот деликатес из своего рациона. Второй причиной отказа Милявской от мясного продукта стало то, что он дает нагрузку на поджелудочную железу.

