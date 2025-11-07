На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи запретили Лолите есть сало

Певица Лолита рассказала, что врач запретил ей есть сало
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская призналась в разговоре с «Пятым каналом», что врачи запретили ей есть сало.

Лолита объяснила, что во время перекуса мясным продуктом может лишиться зуба.

«Оно застревает в винирах. Когда ты ковыряешь в зубах, то можешь просто снять винир», — поделилась она.

Певица призналась, что ее очень расстроил установленный запрет. Раньше она любила есть сало в большом количестве, но теперь прислушалась к медикам и полностью исключила этот деликатес из своего рациона. Второй причиной отказа Милявской от мясного продукта стало то, что он дает нагрузку на поджелудочную железу.

В октябре Лолита рассказала, что едва не лишилась ценных книг из-за боязни злоумышленников, с которыми ей довелось общаться в том же месяце. После взаимодействия с мошенниками певица перестала доверять сообщениям от курьеров.

Ранее Лолита Милявская раскрыла заветное желание своей дочери.

