На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лолита о заветном желании дочери: «Хочется, чтобы все были живы и здоровы»

Певица Лолита: дочь загадала на день рождения, чтобы все были живы и здоровы
true
true
true

Певица Лолита Милявская выразила благодарность своим поклонникам за поздравления дочери Евы с днем рождения. Обращение было опубликовано в Telegram-канале артистки.

«Знаете, подарки некоторых из вас оказались даже ценнее моих! Например, кукла — ее любимый киногерой — теперь живет в Евочкиной спальне. Она с ней буквально никуда не расстается! Пришлось докупить ей «дружка» — Майку из «Корпорации монстров», — поделилась Лолита.

Певица с юмором отметила, что ее подарки оказались на втором месте по значимости после тех, что сделали фанаты. Она также рассказала, что пыталась узнать у Евы, какое желание дочь хочет загадать на свой день рождения.

«Я спросила у Евки: «Какое желание ты сегодня загадываешь?» А она ответила: «Мамочка, мне ничего не надо. Мне хочется только, чтобы все были живы и здоровы», — раскрыла артистка, присоединившись к желанию наследницы.

Милявская в 2022 году призналась, что у дочери есть проблемы со здоровьем. Исполнительница родила раньше срока, и у девочки развилось заболевание — синдром Аспергера. Заболевание не помешало девушке получить высшее образование: Ева окончила филологический факультет Варшавского университета, продемонстрировав родительнице «блестящие результаты».

Ранее Милош Бикович заявил, что планирует переехать в Москву с семьей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами