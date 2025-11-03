Лолита о заветном желании дочери: «Хочется, чтобы все были живы и здоровы»

Певица Лолита: дочь загадала на день рождения, чтобы все были живы и здоровы

Певица Лолита Милявская выразила благодарность своим поклонникам за поздравления дочери Евы с днем рождения. Обращение было опубликовано в Telegram-канале артистки.

«Знаете, подарки некоторых из вас оказались даже ценнее моих! Например, кукла — ее любимый киногерой — теперь живет в Евочкиной спальне. Она с ней буквально никуда не расстается! Пришлось докупить ей «дружка» — Майку из «Корпорации монстров», — поделилась Лолита.

Певица с юмором отметила, что ее подарки оказались на втором месте по значимости после тех, что сделали фанаты. Она также рассказала, что пыталась узнать у Евы, какое желание дочь хочет загадать на свой день рождения.

«Я спросила у Евки: «Какое желание ты сегодня загадываешь?» А она ответила: «Мамочка, мне ничего не надо. Мне хочется только, чтобы все были живы и здоровы», — раскрыла артистка, присоединившись к желанию наследницы.

Милявская в 2022 году призналась, что у дочери есть проблемы со здоровьем. Исполнительница родила раньше срока, и у девочки развилось заболевание — синдром Аспергера. Заболевание не помешало девушке получить высшее образование: Ева окончила филологический факультет Варшавского университета, продемонстрировав родительнице «блестящие результаты».

Ранее Милош Бикович заявил, что планирует переехать в Москву с семьей.