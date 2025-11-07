На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Валерия перечислила цели, которых следует достичь до 30 лет

Певица Валерия заявила, что к 30 годам нужно определиться с делом своей жизни
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Валерия заявила, что достижения 30-летнего возраста необходимо точно определиться с делом своей жизни. Таким мнением исполнительница поделилась в разговоре «Пятым каналом».

По мнению Валерии, людям следует организовывать свою жизнь «пораньше».

«Мне кажется, до 30 лет нужно совершенно точно определится с делом твоей жизни. И, если это случится к этому моменту, то это прекрасно. У некоторых это позже происходит и ничего. Но лучше все-таки пораньше, конечно», — сказала певица.

Исполнительница добавила, что также к 30 годам возрасту будет «замечательно» встретить свою вторую половинку, с которой удастся создать семью и родить детей. Валерия отметила, что сама она в этом возрасте уже трижды стала мамой.

В октябре певица Валерия поделилась, что старается привлекать супруга, продюсера Иосифа Пригожина, к занятиям спортом. По словам артистки, похудение мужа стало и ее достижением.

Ранее певица Мари Краймбрери раскрыла, как восстановилась после родов.

