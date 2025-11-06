Мари Краймбрери раскрыла секрет восстановления после родов

Певица и автор хитов Мари Краймбрери стала новой гостьей шоу «УТРО.ТНТ». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Интервью с певицей провел ее муж Давид Манукян. По словам девушки, рождение дочери помогло ей наладить режим.

«Я была человеком без режима, человеком, который мог проснуться после обеда. А сейчас я человек системы. Я встаю рано и делаю это с огромным удовольствием, с невероятной любовью и трепетом», — сказала она.

Увлекающаяся йогой и силовыми тренировками певица отметила, что действительно быстро пришла в форму после родов, однако это не правило для всех женщин.

«Не от всех женщин можно требовать моментально прийти в форму, потому что могут быть ограничения по спорту, бывают сложные роды и незаживающие швы после кесарева, бывают гормональные сбои. Я занималась спортом с гантелями, потому что мне было можно», — подчеркнула она.

Накануне участница «Фабрики звезд» Саша Дробыш опубликовала новое семейное фото, сделанное через несколько недель после последних родов. Она показала пятерых детей от композитора Валерия Дробыша.

Ранее Тимати опубликовал фото с новорожденной дочерью.