На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мари Краймбрери раскрыла секрет восстановления после родов

Певица Мари Краймбрери: «Я занималась спортом с гантелями после родов»
true
true
true
close
ТНТ

Певица и автор хитов Мари Краймбрери стала новой гостьей шоу «УТРО.ТНТ». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Интервью с певицей провел ее муж Давид Манукян. По словам девушки, рождение дочери помогло ей наладить режим.

«Я была человеком без режима, человеком, который мог проснуться после обеда. А сейчас я человек системы. Я встаю рано и делаю это с огромным удовольствием, с невероятной любовью и трепетом», — сказала она.

Увлекающаяся йогой и силовыми тренировками певица отметила, что действительно быстро пришла в форму после родов, однако это не правило для всех женщин.

«Не от всех женщин можно требовать моментально прийти в форму, потому что могут быть ограничения по спорту, бывают сложные роды и незаживающие швы после кесарева, бывают гормональные сбои. Я занималась спортом с гантелями, потому что мне было можно», — подчеркнула она.

Накануне участница «Фабрики звезд» Саша Дробыш опубликовала новое семейное фото, сделанное через несколько недель после последних родов. Она показала пятерых детей от композитора Валерия Дробыша.

Ранее Тимати опубликовал фото с новорожденной дочерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами