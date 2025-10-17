На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«У меня отечный тип»: Бьянка рассказала, как борется с несовершенствами внешности

Певица Бьянка в комментарии «Газете.Ru» на «Девичнике» Ольги Бузовой рассказала про свои секреты красоты.

«Сейчас ничего не делаю [косметологические процедуры и пластику], потому что у меня нет времени даже сходить к косметологу. Я пользуюсь кремами, у меня дома много разных препаратов. Занимаюсь еще много спортом. У меня отечный тип, поэтому очень много занимаюсь, чтобы не было отеков нигде — ни на животе, ни на боках, ни на руках, ни на щечках», — поделилась Бьянка.

В марте 2025 года 40-летняя Бьянка сделала операцию по уменьшению груди. У певицы был шестой размер, который доставлял ей физические неудобства, в том числе во время концертов.

Ранее сообщалось, что Бьянка отменила концерт в Кургане.

