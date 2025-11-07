Умерла актриса из «Доктора Кто» и «Ширли Валентайн» Полин Коллинз

Британская актриса Полин Коллинз, номинированная на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Ширли Валентайн», скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщил Deadline.

Актриса, которая несколько лет страдала болезнью Паркинсона, мирно скончалась в окружении близких, говорится в заявлении ее семьи.

«Полин была многогранной личностью для очень многих людей, играя самые разные роли в своей жизни. Яркая, искрометная, остроумная на сцене и на экране. За свою блестящую карьеру она играла политиков, матерей и королев. Ее всегда будут помнить как культовую, волевую, жизнерадостную и мудрую Ширли Валентайн... Мы были знакомы со всеми этими ее чертами, потому что в каждой из них была заключена ее магия», — рассказала ее семья.

Коллинз родилась 3 сентября 1940 года в Эксмуте и училась в Королевской центральной школе речи и драмы в Лондоне. Она прославилась на родине в 1970-х годах, сыграв роль домохозяйки Сары Моффат в сериале «Вверх, вниз по лестнице» и его спин-оффе «Томас и Сара».

