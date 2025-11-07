На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умерла актриса из «Доктора Кто» и «Ширли Валентайн» Полин Коллинз

Умерла номинированная на «Оскар» британская актриса Полин Коллинз
true
true
true
close
Rich Bowen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская актриса Полин Коллинз, номинированная на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Ширли Валентайн», скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщил Deadline.

Актриса, которая несколько лет страдала болезнью Паркинсона, мирно скончалась в окружении близких, говорится в заявлении ее семьи.

«Полин была многогранной личностью для очень многих людей, играя самые разные роли в своей жизни. Яркая, искрометная, остроумная на сцене и на экране. За свою блестящую карьеру она играла политиков, матерей и королев. Ее всегда будут помнить как культовую, волевую, жизнерадостную и мудрую Ширли Валентайн... Мы были знакомы со всеми этими ее чертами, потому что в каждой из них была заключена ее магия», — рассказала ее семья.

Коллинз родилась 3 сентября 1940 года в Эксмуте и училась в Королевской центральной школе речи и драмы в Лондоне. Она прославилась на родине в 1970-х годах, сыграв роль домохозяйки Сары Моффат в сериале «Вверх, вниз по лестнице» и его спин-оффе «Томас и Сара».

Ранее умер телеведущий Юрий Николаев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами