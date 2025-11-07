У Николая Картозии диагностировали умственную отсталость

Продюсер Николай Картозия рассказал о своем детстве в интервью журналистке Лауре Джугелии. Запись интервью с главой телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» опубликована на видеоплатформе Rutube.

По словам Картозии, в четыре года он стал замкнутым, и мама начала водить его к психиатрам. Мать начала водить его к психиатрам. Как подозревает сам Картозия, у него был аутизм, но в СССР об этом диагнозе не знали.

«На Западе был, но у нас это, извини, называлось «умственная отсталость» и «дебильность». Вот мне один врач поставил умственную отсталость, а другой поставил дебильность», — делится он.

После этого будущего продюсера к врачам не водили. В подростковом возрасте, вспоминает он, Картозия чувствовал себя забитым и часто плакал по ночам, однако считает, что переживания его закалили.

