У Николая Картозии диагностировали умственную отсталость

У продюсера Картозии в детстве нашли умственную отсталость и дебильность
Евгений Одиноков/РИА Новости

Продюсер Николай Картозия рассказал о своем детстве в интервью журналистке Лауре Джугелии. Запись интервью с главой телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» опубликована на видеоплатформе Rutube.

По словам Картозии, в четыре года он стал замкнутым, и мама начала водить его к психиатрам. Мать начала водить его к психиатрам. Как подозревает сам Картозия, у него был аутизм, но в СССР об этом диагнозе не знали.

«На Западе был, но у нас это, извини, называлось «умственная отсталость» и «дебильность». Вот мне один врач поставил умственную отсталость, а другой поставил дебильность», — делится он.

После этого будущего продюсера к врачам не водили. В подростковом возрасте, вспоминает он, Картозия чувствовал себя забитым и часто плакал по ночам, однако считает, что переживания его закалили.

Накануне Энтони Хопкинс заявил, что его жена Стелла Арройяве заподозрила у него психическое расстройство — синдром Аспергера (попадает под определение расстройств аутистического спектра).

Ранее Стас Намин отказался вести здоровый образ жизни.

