Стас Намин отказался вести здоровый образ жизни

Основатель группы «Парк Горького» Стас Намин заявил, что не видит смысла тратить время на занятия спортом. Об этом он сообщил «Пятому каналу» на Гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».
«Не дай бог на спорт (тратить время. — прим. ред.). Ужас», — отметил музыкант.
Намин добавил, что у него нет негативного опыта, связанного со спортивными тренировками. Однако, несмотря на это, артист предпочитает избегать активного образа жизни и придерживается мнения, что тратить собственное время на физические нагрузки — смешно.
Основатель «Парка Горького» также не видит смысла в различных диетах. По мнению Намина, в жизни существуют более важные ценности, которые не связаны с телом. Артист признался, что «не заморачивается» ни о чем, кроме любви, нежности и тепла.
