Стас Намин отказался вести здоровый образ жизни

Музыкант Стас Намин заявил, что не хочет тратить время на занятия спортом
Светлана Шевченко/РИА Новости

Основатель группы «Парк Горького» Стас Намин заявил, что не видит смысла тратить время на занятия спортом. Об этом он сообщил «Пятому каналу» на Гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Не дай бог на спорт (тратить время. — прим. ред.). Ужас», — отметил музыкант.

Намин добавил, что у него нет негативного опыта, связанного со спортивными тренировками. Однако, несмотря на это, артист предпочитает избегать активного образа жизни и придерживается мнения, что тратить собственное время на физические нагрузки — смешно.

Основатель «Парка Горького» также не видит смысла в различных диетах. По мнению Намина, в жизни существуют более важные ценности, которые не связаны с телом. Артист признался, что «не заморачивается» ни о чем, кроме любви, нежности и тепла.

Ранее звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов раскрыл, что жена заставляет его вести здоровый образ жизни.

