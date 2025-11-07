На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Важно не завязнуть»: актер Устюгов высказался об искажении исторических фактов в кино

Актер Устюгов заявил, что художественные фильмы должны провоцировать на изучение истории
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Александр Устюгов заявил, что художественные фильмы должны провоцировать зрителей на изучение истории. Таким мнением он поделился с «Пятым каналом» во время премьеры детективного сериала «Константинополь».

«Магия любых сериалов, тем более исторических, заключается в том, чтобы рассказать историю. С одной стороны, это просто, с другой стороны, это очень сложно. Здесь важно не завязнуть», — поделился актер.

Устюгов назвал искажение исторических фактов в художественных фильмах нормальным явлением. По его мнению, такие картины не должны в точности рассказывать о тех или иных событиях. Актер назвал это «недопустимым» и отметил, что кино должно мотивировать зрителей изучать реальную историю.

«Они (кинокартины — прим. ред.) должны провоцировать, они должны возбуждать людей уже на изучение этих самых фактов», — сказал Устюгов.

Накануне режиссер Надежда Михалкова рассказала, что в ее новой подростковой драме «Огненный мальчик», в которой одну из главных ролей исполнил Александр Устюгов, будет затронут болезненный этап в жизни детей.

Ранее звезда «Молодежки» Александр Соколовский признался, что хочет снять историческую кинокартину.

