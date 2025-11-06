На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Молодежки» захотел снять историческое кино

Актер Соколовский заявил, что снял бы историческое кино
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Александр Соколовский рассказал в беседе с ТАСС, что хочет снять кино.

Соколовский признался, что начал бы свою режиссерскую карьеру с исторических картин. Он объяснил это тем, что любит этот жанр.

«Думаю, я бы начал именно с исторического кино. Я прям огромный поклонник этого жанра и старался бы выбить себе проект в этой тематике», — поделился артист.

Соколовский добавил, что не планирует ставить театральные постановки. По его мнению, это очень сложный жанр. Артист назвал себя киношником.

«Но мои пять лет в Губернском театре — это очень классный опыт, который я с теплотой вспоминаю. Театр позволяет существовать в более широком жанре, комиковать и развлекать гораздо ярче, чем в кино», — рассказал актер.

Александр Соколовский известен по роли хоккеиста Егора Щукина (Щуки) в сериале «Молодежка». В фильмографии артиста более 60 работ. Он снялся в проектах «Магомаев», «Султан моего сердца», «Страсти по Чапаю», «АльфаРомео», «Проклятие спящих», «Склифосовский».

Ранее комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) оценил свои шансы на возвращение в Россию.

