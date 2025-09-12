На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Видел сон, что Лос-Анджелес демонтировали»: Хаски выпустил милитаристский дисс на Канье Уэста

Рэпер Хаски выпустил дисс на Канье Уэста с отсылками к СВО
Яндекс Музыка

Рэпер Хаски выпустил «дисс» на Канье Уэста под названием «kanye west diss». Композиция доступна на всех российских музыкальных площадках с 12 сентября 2025 года.

В этой песне Канье Уэст выступает собирательным образом Запада: Хаски обращается не к конкретной рэп-звезде, а критикует политический курс и ценности США в целом. Издание The Flow называет трек артиста «провокационным, зловещим и милитаристским» рэпом.

«Я видел сон, что LA (Лос-Анджелес, — «Газета.Ru») демонтировали; И на Беверли-Хиллз батальон Сомали; И какой-то араб на хромом ишаке; Изнасиловал негра в твоем пиджаке», — сказано в композиции.

В начале ноября 2024 года в СМИ появлялась информация о том, что Канье Уэст собирается выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако официальный анонс мероприятия так и не последовал.

30 июля 2024 года Канье Уэст приезжал в Россию на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. В ночь на 1 июля музыкант покинул столицу России.

