На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Брэд Питт хочет отсудить у Анджелины Джоли многомиллионное состояние

Актер Питт подал к Джоли иск на $35 млн
true
true
true
close
Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Американский Брэд Питт потребовал от американской актрисы Анджелины Джоли многомиллионное состояние в качесте ущерба в рамках разбирательства по делу о французской винодельне Chateau Miraval. Об этом сообщает издание People со ссылкой на документы и электронные письма.

В ноябре 2022 года Питт подал в суд на Джоли из-за разногласий касательно приобретенной в браке винодельни. Как утверждал актер, экс-супруга продала свою долю в компании третьему лицу без его согласия.

В конце октября 2025 года представители Питта направил в суд электронную переписку Джоли с ее командой. Из этой переписки можно заключить, что Питт подал к Джоли иск на $35 млн для возмещения ущерба, а также что ему приходится оплачивать расходы на подготовку документов, которые могут подтвердить или не подтвердить ущерб», - заявил адвокат Джоли.

В судебных документах актер подчеркнул, что его команда предлагала Джоли $55 млн за ее долю в винодельне, но она отказалась от переговоров с ним и продала долю компании Stoli. Сама Джоли заявляет, что отказалась из-за требования Питта подписать соглашение о неразглашении, которое не позволяло бы ей обсуждать не только саму продажу, но и их личную жизнь.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а расстались в 2016 году. В браке звезд были рождены и усыновлены шестеро детей: сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс и дочери Захара, Шайло и Вивьен.

В октябре были опубликованы подробности расставания Джоли и Питта.

Ранее Брэд Питт вышел на публику после смены имиджа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами