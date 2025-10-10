На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Боялась за здоровье наших детей»: опубликованы подробности расставания Джоли и Питта

Актриса Джоли требует $33 тысячи от Питта в споре за винодельню Miraval
Jens Kalaene/picture alliance /dpa/Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли представила иск против Брэда Питта из-за французской винодельни Château Miraval, потребовав у бывшего супруга $33 тыс. в качестве судебных издержек. Об этом сообщает People.

В судебном документе 50-летняя артистка пояснила, что добровольно оставила Питту право проживания в их домах в Лос-Анджелесе и поместье Miraval без какой-либо компенсации. По ее словам, это было сделано специально, чтобы помочь экс-супругу легче пережить «сложный и травмирующий период».

Джоли подчеркнула, что ни она, ни дети не посещали поместье Miraval после развода. Причиной такого решения стали «болезненные воспоминания, повлиявшие на распад» звездной семьи.

Актриса также рассказала о попытке решить вопрос с экс-супругом мирным путем. Она пояснила, что вложила все сбережения в поместье, но при этом не обращалась к Брэду Питту за алиментами или финансовой поддержкой после развода. В 2017-м актриса предложила Питту выкупить ее долю в поместье, но ее предложение было отклонено.

«Я также была очень обеспокоена здоровьем наших детей, и поэтому примерно на два года отказалась от работы, чтобы сосредоточиться на заботе о них», --уточнила она.

Пара приобрела поместье в 2008 году, а в 2022 году Джоли продала свою долю в предприятии. Питт оспаривает законность этой сделки, утверждая, что она не имела права совершать ее без его согласия. Актриса настаивает на том, что не нуждалась в его разрешении.

