Камилла Бринк о писательстве вопреки дислексии: «Мой мозг работает немного по‑другому»

Шведская писательница Камилла Бринк — автор сказочной вселенной «Макси и Амелия» — призналась в беседе с «Газетой.Ru», что в детстве практически не читала книг из-за дислексии – нарушения способности к овладению навыками чтения и письма.

«Однако мне всегда нравилось создавать что-нибудь, и даже если я ошибалась в орфографии, мне нравилось писать рассказы, стихи, музыку. Люди — невероятные создания, важно всегда помнить об этом. Мой мозг отлично справляется со многими другими вещами, кроме правописания. Например, он хорошо умеет создавать волшебные миры и вселенные. Он просто работает немного по-другому, и это нормально», — заявила автор.

Сегодня дислексия меньше влияет на повседневную жизнь писательницы — регулярная практика помогла ей улучшить навыки. Тем не менее в периоды усталости или стресса ее состояние может ухудшаться: «В такие моменты мой мозг не способен обрабатывать информацию в прежнем режиме».

По словам Бринк, написание книг не было ни внезапным решением, ни давней мечтой: герои Макси и Амелия внезапно к ней пришли через воображение — и с тех пор автор считает своей миссией рассказывать читателям об их волшебных приключениях.

«Я будто бы стала их амбассадором и задалась целью, чтобы как можно больше детей по всему миру узнали о них, научились чему-то у них. И я очень серьезно отношусь к этой задаче. Поэтому я очень рада, что книга теперь доступна и на русском языке», — отметила она.

Бринк добавила, что через приключения Макси и Амели стремится воспитать в юных читателях уверенность в себе, научить отстаивать свои границы и защищать других, показать важность умения просить о помощи и помогать окружающим и помочь находить новых друзей.

