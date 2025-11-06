На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Катя IOWA назвала топ-5 своих любимых книг

Певица Катя IOWA назвала книгу Бродского «Полторы комнаты» одной из любимых
true
true
true
close
Коля Зверков/Пресс-служба Кати IOWA

Певица Катя IOWA (Екатерина Иванчикова – настоящее имя) рассказала о своих любимых произведениях литературы. Список любимых книг артиста был предоставлен «Газете.Ru» книжным сервисом «Строки».

В топ-5 певицы вошел роман японского писателя Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и Конец света». Произведение наполнено киберпанком и шпионской стилистикой. Оно рассказывает о человеке, умеющем использовать свое подсознание как ключ к системам шифрования и обработке данных.

IOWA также выделила автобиографическое эссе артиста разговорного жанра Джоэла бен Иззи «Царь-оборванец и секрет счастья». Автор рассказывает свою историю в форме притчи. Он был уверен, что нашел «рецепт счастья», пока не лишился голоса, а затем и профессии. Но с помощью своего наставника Джоэл научился видеть свою жизнь и судьбу как неповторимую и поучительную историю.

Роман немецкого писателя Михаэля Энде «История, конца которой нет» тоже оказался в списке любимых книг Иванчиковой. Как отметили в пресс-релизе сервиса, это многослойное произведение бросает вызов представлениям о реальности, силе фантазии и о границе между читателем и текстом.

Биографический роман Ирвинга Стоуна «Жажда жизни» также не оставил артистку равнодушной. Ирвинг Стоун. Произведение посвящено жизни художника Винсента ван Гога.

Топ-5 завершило эссе Иосифа Бродского «Полторы комнаты». В нем писатель вспоминает о своем детстве и юности, о родителях, о доме, в котором он жил в Ленинграде до 1970-х. Книга была написана на английском языке в период эмиграции Бродского и стала возвращением к корням — к Ленинграду, семье, «транзиту» между родиной и изгнанием.

Ранее Цискаридзе рассказал, что мечтает сняться в байопике о себе в роли дедушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами