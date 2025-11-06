Стало известно, как проходили съемки комедии «Пушистые каникулы»

В российский прокат вышла семейная комедия «Пушистые каникулы». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-релизе компании «Ракета Релизинг».

В честь выхода картины в России «Ракета Релизинг» предоставила несколько фактов о ней. К примеру, съемочная команда старалась не вредить экологии и придерживалась принципов «зеленого продакшена». Они использовали солнечные панели для освещения лагеря и реквизит из переработанных материалов. Также после работы над фильмом территорию полностью восстановили. В память о проекте команда посадила 30 деревьев.

Съемки фильма прошли в двух красивейших регионах Испании – Сория и Бискайя. Для актеров главных ролей Юлии Райя и Мартина Абелло Севильяно картина стала дебютной. Чтобы передать атмосферу настоящих летних каникул, они жили в палатках, готовили еду на костре, плавали в озере и устраивали импровизированные «вечера у костра».

Картина рассказывает о девятилетних друзьях Майи и Яна. Любимый летний лагерь приятелей оказывается под угрозой сноса, так как на его месте хотят возвести роскошный курорт. Чтобы спасти лагерь и местный лес, дети намерены доказать существование легендарного медведя, обитающего в роще. На помощь им приходит говорящий скунс Фриц с таинственным прошлым.

