Бородин отказался принимать извинения Icegergert: «Долг Родине нужно отдать!»

Глава ФПБК Бородин настоял на отправке рэпера Icegergert в армию после извинений

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин выразил сомнение в своем Telegram-канале в искренности извинений рэпера Icegergert за фразу «Жизнь ворам!».

Бородин подчеркнул, что, несмотря на извинения, его позиция относительно призыва артиста в армию не изменилась.

«У нас в последнее время сначала наговорят ерунды, потом понимают, что вошли не в ту дверь, и начинают ролики писать: «Извините, простите». Считаю, долг Родине нужно отдать, как все мы отдали», — заявил глава ФПБК.

По его мнению, армия — это не просто обязанность, а институт, который формирует характер и проверяет силу духа. Бородин уверен, что для рэпера, прославлявшего криминальную романтику, служба в армии может стать возможностью переосмыслить свои ценности и понять, что такое настоящая свобода и справедливость.

28 октября выяснилось, что на одном из выступлений в Москве Icegergert выкрикнул лозунг «Жизнь ворам!», держа в руках стопку с напитком. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина расценила эти слова как пропаганду криминальной субкультуры. Позже исполнитель принес извинения.

Ранее сообщалось, блогершу из Шелехова приговорили к 2,7 года колонии после критики Дня России.