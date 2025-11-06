На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бородин отказался принимать извинения Icegergert: «Долг Родине нужно отдать!»

Глава ФПБК Бородин настоял на отправке рэпера Icegergert в армию после извинений
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «ICEGERGERT»

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин выразил сомнение в своем Telegram-канале в искренности извинений рэпера Icegergert за фразу «Жизнь ворам!».

Бородин подчеркнул, что, несмотря на извинения, его позиция относительно призыва артиста в армию не изменилась.

«У нас в последнее время сначала наговорят ерунды, потом понимают, что вошли не в ту дверь, и начинают ролики писать: «Извините, простите». Считаю, долг Родине нужно отдать, как все мы отдали», — заявил глава ФПБК.

По его мнению, армия — это не просто обязанность, а институт, который формирует характер и проверяет силу духа. Бородин уверен, что для рэпера, прославлявшего криминальную романтику, служба в армии может стать возможностью переосмыслить свои ценности и понять, что такое настоящая свобода и справедливость.

28 октября выяснилось, что на одном из выступлений в Москве Icegergert выкрикнул лозунг «Жизнь ворам!», держа в руках стопку с напитком. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина расценила эти слова как пропаганду криминальной субкультуры. Позже исполнитель принес извинения.

Ранее сообщалось, блогершу из Шелехова приговорили к 2,7 года колонии после критики Дня России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами