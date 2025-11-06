На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Деффчонок» станет матерью в четвертый раз

Актриса Галина Боб сообщила, что у нее родится дочь
true
true
true
close
Telegram-канал «Galabob»

Актриса Галина Боб в Telegram-канале рассекретила свою беременность.

Боб опубликовала ролик с гендер-пати, где раскрыла пол будущего малыша. У артистки родится дочь. Поклонники поздравили звезду в комментариях.

«Поздравляю! Галина, теперь ваша очередь идти за четвёртым малышом. Все должно быть поровну», — заявила поклонница.

Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным. Пара познакомилась на съемках «Деффчонок». Боб моложе продюсера на 18 лет. Артистка не скрывает, что у них завязался служебный роман, а через три года они официально зарегистрировали отношения. У супругов трое общих детей: десятилетний Лев, восьмилетний Андрей и четырехлетняя Маргарита.

Галина Боб наиболее известна по роли Марии Бобылкиной в сериале «Деффчонки». Она также сыграла в проектах «Ивановъ», «Зоя», «Женская лига», «Телохранитель», «Солдаты», «След», «Андерсен. Жизнь без любви», «Артистка».

