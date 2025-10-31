Мэйби Бэйби ответила на обвинения в пропаганде ЛГБТ

Певица Мэйби Бэйби (настоящее имя Виктория Лысюк) ответила на недавние обвинения в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Пост об этом исполнительница опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Мэйби Бэйби, она не поддерживает и не пропагандирует ЛГБТ. Образ, который она поддерживала в составе группы «Френдзона» в 2018 году, продолжила артиста, был выдуманным и утрированным.

«Все удалено пять лет назад из-за того, что это начали неправильно трактовать. Мальчики, любите девочек, девочки, любите мальчиков и не ведитесь на провокации», — обратилась к подписчикам 30-летняя Лысюк.

До этого СМИ писали, что концертный тур Мэйби Бэйби могут отменить из-за пропаганды ЛГБТ и педофилии. Издание «Абзац» со ссылкой на неподтвержденный источник, в частности, утверждало, что Лысюк внесли в список нежелательных артистов из-за негативного влияния на молодежь.

В начале октября депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что оценку творчеству Лысюк должны дать правоохранительные органы. Романов отметил, что направит обращение в полицию о необходимости проверки песен Мэйби Бэйби, если ему поступит соответствующее обращение от избирателей.

