«Задача — защитить молодежь»: против Мэйби Бэйби могут возбудить уголовное дело

«Абзац»: против Мэйби Бэйби могут возбудить дело за пропаганду педофилии и ЛГБТ
true
true
true
close
Кадр из видео/friendzonegroup/YouTube

Певице Мэйби Бэйби (настоящее имя – Виктория Лысюк) может грозить уголовная ответственность, если ее признают виновной в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова.

По словам парламентария, оценку творчеству Лысюк должны дать правоохранительные органы. Романов отметил, что направит обращение в полицию о необходимости проверки песен Мэйби Бэйби, если ему поступит соответствующее обращение от избирателей.

«Если эта артистка пропагандирует ЛГБТ, нетрадиционные ценности и педофилию, то ей нужно давать оценку в уголовно-процессуальной плоскости. <…> У нас стоит задача защитить молодежь от тех артистов, которые могут повести их «не туда». Поэтому важно реагировать на это», — подчеркнул парламентарий.

Также «Абзац» заявляет, что концертный тур Мэйби Бэйби могут отменить из-за пропаганды ЛГБТ и педофилии. Издание отмечает, что Лысюк внесли в список нежелательных артистов из-за негативного влияния на молодежь. При этом СМИ подчеркивает, что ссылается в данной статье на неподтвержденную информацию.

Ранее сообщалось, что суд над Пугачевой состоится без ее участия.

