Певица Монеточка подала апелляцию по решению о заочном аресте

Московский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом), заочно арестованной Басманным судом Москвы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что судебное заседание на рассмотрение апелляционной жалобы состоится 12 ноября.

Суд заочно арестовал Гырдымову 27 октября.

Певице заочно предъявили обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Монеточку дважды в течение последнего года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, добавили в прокуратуре, она продолжила распространять в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы лицом, выполняющим функции иноагента.

С декабря 2020 года Монеточка замужем за музыкантом и продюсером Витей Исаевым (Виктором Емелиным). В 2022 году вместе с мужем переехала в Литву. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина, а 10 января 2024 года появился на свет сын.

Ранее Монеточка рассказала о жизни в эмиграции.