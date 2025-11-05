На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Аглая Тарасова с матерью Ксенией Раппопорт приехала на заседание суда

SHOT: Аглая Тарасова с матерью приехала на заседание суда в Домодедово
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Артистка Аглая Тарасова вместе с матерью, актрисой Ксенией Раппопорт, приехала на заседание суда в Домодедово Московской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Тарасова вместе с мамой приехали на черной BMW с водителем. Первой в здание зашла Раппопорт. Обе артистки скрыли глаза под солнцезащитными очками», — говорится в посте.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как женщины заходят в здание суда.

Как пишет канал, 5 ноября пройдет первое заседание по существу по делу о контрабанде наркотиков. На прошлой неделе Аглае Тарасовой продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

Ранее сообщалось, что Пугачеву хотят лишить ежегодного дохода в 28 млн рублей в России.

