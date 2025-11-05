Известного режиссера задержали после смерти его подруги — звезды OnlyFans

Известный малазийский рэпер и режиссер Ви Мэн Чи, более известный под псевдонимом Namewee, был задержан в связи с расследованием убийства тайваньской блогерши Се Юй‑синь. Об этом сообщает The Independent.

Се Юй‑синь, 31-летняя блогерша с полумиллионной аудиторией в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и аккаунтом на OnlyFans, была обнаружена мертвой в ванной отеля в Куала‑Лумпуре 22 октября. В этот же день он был задержан и обвинен в незаконном хранении и употреблении наркотических веществ.

Утром 5 ноября, по информации от адвоката артиста, Ви сдался полиции после того, как его объявили в розыск. Дело было переквалифицировано в убийство на основании новых доказательств, которые пока не разглашаются. Полиция полагает, что Ви Мэн Чи был последним, кто видел ее живой.

Ви Мэн Чи будет находиться под стражей шесть дней. Он заявил, что готов сотрудничать с полицией и не причастен к преступлению, а также выразил соболезнования в связи со смертью Се.

«Я надеюсь, что расследование будет проведено тщательно, максимально объективно и справедливо», — сказал адвокат музыканта Джошуа Тай.

Ви Мэн Чи — провокационный артист, не раз сталкивавшийся с полицией из-за своих сатирических выступлений. Он высмеивал политику, расовые и религиозные темы. В 2007 году Ви Мэн Чи критиковали за пародию на гимн Малайзии.

В 2014-м его осудили за негативное изображение государственных органов. В 2016-м рэпера обвинили в использовании слова «Аллах» в клипе «Oh My God». В 2018-м его клип с танцовщицами в собачьих масках восприняли как оскорбление ислама.

