Джордж Лукас рассказал, почему у магистра Йоды необычная речь

Джордж Лукас рассказал, что Йода необычно говорит, чтобы привлечь внимание

Режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас рассказал, что необычная манера речи магистра Йоды была выбрана преднамеренно, чтобы заставить зрителей обратить внимание на его послания. Слова кинодеятеля приводит телеканал CNN.

Лукас подчеркнул, что магистр Йода является выразителем основной философии фильма, а потому его образу было уделено особое внимание.

«Мне нужно было найти способ заставить людей действительно слушать — особенно 12-летних», — подчеркнул Лукас.

По словам режиссера, люди редко прислушиваются к обычной речи, а наличие акцента и непонятная при первом прослушивании речь заставляет сосредоточиться на сути посыла говорящего. Задачей автора было помочь зрителям запомнить его советы, такие как «На оружие полагаемся, но оружием нельзя выиграть сражение», «В темные времена ничто не таково, каким кажется», «Бессмысленны предположения, терпение же все откроет», «Когда любой выбор кажется неправильным, на сдержанности выбор останови свой».

До этого сообщалось, что Disney готовит еще одну кинотрилогию по «Звездным войнам». Предполагается, что новые части «дадут начало новой саге» и не будут продолжать события первых девяти фильмов.

Ранее стало известно, что Райан Гослинг сыграет главную роль в следующих «Звездных войнах».