«Не знаю, о чем речь»: Диброва о слухах о фиктивном разводе

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина в разговоре с «Газетой.Ru» отказалась комментировать слухи о фиктивном разводе.

«Не знаю, о чем речь. Комментировать не готова», — заявила Диброва.

Подруга семьи Дмитрия Диброва и его бывшей жены Полины утверждает, что их развод был фикцией и был организован ради привлечения внимания. Об этом сообщил Telegram-канал «Свита короля».

«Это фиктивный развод. Причина? Пиар и финансовые дела. Ради дополнительного пиара решили делать все одновременно с другом семьи Романом Товстиком, но все вышло не очень красиво. <...> Полина и Дмитрий уже сто раз пожалели об этом. Они хотели «красивый развод» с легкой интригой, а не все это. Но ничего страшного, ведь они и так вместе, пусть люди говорят», — рассказала источник канала.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года. У Дмитрия и Полины Дибровых трое сыновей — Александр, Фёдор и Илья.

