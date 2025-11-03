На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о концертах Akmal' в новых регионах

Продюсер Галкина: Akmal' дал пять концертов в Луганске, Донецке и Мариуполе
Артем Пряхин/РИА Новости

Музыкант Akmal' (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов) дал несколько концертов в новых регионах. Подробностями о выступлениях артиста поделилась в беседе с РИА Новости продюсер Akmal' Анастасия Галкина.

Всего, уточнила она, Ходжаниязов дал пять концертов в Донецке, Луганске и Мариуполе.

«Народ его очень ждал. Все прошло, слава богу, хорошо», — отметила представительница певца.

Галкина добавила, что музыкант уже вернулся домой.

До этого Akmal' оказался в центре конфликта в Казахстане из-за того, что не принял от поклонницы подарок в пакете желто-синего цвета, после чего тур музыканта якобы отменили, несмотря на аншлаги.

Галкина пояснила, что концерты музыканта в Казахстане были отменены в связи с перебоями водоснабжения и электроэнергии, а также из-за проблем с пожарной безопасностью.

На концерте в Донецке Akmal' взял из рук поклонницы подарок в пакете в цветах триколора.

Ранее Akmal' после скандала в Казахстане заявил, что Россия крепчает.

