Асташенок о заменившей сыну сиделку матери Попова: «Совершила подвиг»

Экс-солист группы «Корни» Александр Асташенок высказался о матери актера Романа Попова Светлане. Музыкант стал героем нового выпуска передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам Асташенка, мать артиста заменила больному раком сыну медсестру, сиделку и психолога.

«Она совершила большой материнский подвиг. Причем вывозила все это на своих крепких плечах, потому что Рома был такой не маленький человек», — рассказывает он.

В последние дни жизни звезду «Полицейского с Рублевки» поддерживали его супруга Юлия, а также его дети Марта, Лиза, Федор, навещали друзья и коллеги. Иногда, отметил Асташенок, друзья приходили к Попову, чтобы сыграть на гитаре и исполнить любимые песни.

Романа Попова не стало в возрасте 40 лет после борьбы с раком головного мозга. 1 ноября в Москве, в Центральной клинической больнице, прошло прощание с актером.

Артист выступал в Comedy Club, снимался в фильмах и сериалах, но стал наиболее известен за счет роли следователя Мухича в «Полицейском с Рублевки». В ближайшее время выйдут фильм «Письмо Деду Морозу» и еще четыре картины, которые стали последними работами Попова.

Ранее Сергей Бурунов рассказал о последних месяцах жизни Попова.