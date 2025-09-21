На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рита Дакота сделает новую пластику почти за 2 млн рублей

Певица Рита Дакота сообщила, что сделает пластику на глаза
close
Global Look Press

Певица Рита Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готовится к новой пластической операции.

Дакота собирается сделать пластику примерно через 10 дней. Она обратилась к профессору, чтобы исправить «косяки», сделанные при первой блефаропластике. Врач объяснил ей, что вернуть внешность «до» уже не получится. Однако специалист пообещал улучшить внешний вид артистки.

По словам Дакоты, исправление пластики обойдется ей в €18 тысяч (около 1,8 млн рублей по текущему курсу; «Газета.Ru»).

«Самое обидное, что эта операция по коррекции встанет мне вдвое дороже, чем первая. И я вот думаю, насколько это справедливо — предложить врачу, который накосячил, покрыть эти расходы, ведь это его вина?» — поделилась артистка.

В мае Дакота рассказала, что получила множество хейта и критики после выпуска последнего сниппета.

Дакота уточнила, что ее стали оскорблять и критиковать после неудачной пластики лица. Она отметила, что глаза получились крайне плохо. По словам певицы, врач обещал ей, что со временем все должно было «усесться», но ничего не произошло. Артистка добавила, что один глаз стал меньше другого, а бровь ниже другой.

Ранее Рита Дакота объявила вознаграждение за свою одежду на Бали.

