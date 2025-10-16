На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый о жизни в Израиле: «Жесткое место битвы под солнцем»

Актер Анатолий Белый назвал Израиль жестким местом битвы для эмигрантов
Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) назвал Израиль «жестким местом битвы под солнцем» для эмигрантов. Своим мнением он поделился в беседе с YouTube-каналом Radio Van.

«Израиль, конечно, это жесткая страна. Здесь не открываются сразу же широкие возможности. Это страна, где нужно завоевать свое место под солнцем, но это страна, которая, если ты открылся, то она обратно открывается тебе многократно. Я это на себе почувствовал», — отметил артист.

Белый выразил мнение, что Израиль готов вознаграждать тех, кто искренне стремится к развитию и не боится трудностей. Тех, кто «долбит молотком в эти стены».

«Я приехал с открытым забралом. Мне было все равно, что здесь грязно, что есть свои недостатки у чиновничьей или другой системы, что жарко… Я не ныл. Я просто знал, что мне нужно в эту землю войти, потому что назад пути нет. Это произошло не насильно, а по любви», — поделился он.

После начала специальной военной операции на Украине Белый уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент артист проживает в Израиле.

Ранее стало известно, что группа Hollywood Undead отменила концерты в России.

