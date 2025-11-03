На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Жажда наживы затмила разум»: Тимати уличили в оскорблении чувств верующих

Глава ФПБК Бородин возмутился, что Тимати устроил шабаш с бесами в центре Москвы
timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин выразил недовольство в своем Telegram-канале по поводу масштабной вечеринки, которую рэпер Тимати устроил в честь Хэллоуина.

Он подчеркнул, что праздник прошел в непростое время — когда в стране продолжаются военные действия, а депутаты Госдумы призывают запретить его празднование.

«Три дня в его клубе проходит самый настоящий шабаш. <...> Это самый настоящий плевок верующим. <...> Неужели жажда наживы затмила ему глаза, и он не видит, что творится вокруг?» — написал глава ФПБК.

По словам Бородина, действия Тимати отражают его отношение к российским ценностям и культуре. Глава ФПБК считает, что рэпер не проявляет интереса к «спасению детей от этой грязи» и «собирает бесов в центре Москвы».

До этого Бородин назвал Хэллоуин «идеологическим вирусом», который «маскируется под карнавал». Он выступил за законодательный запрет праздника, и его позиция нашла отклик. Хэллоуин запретили в школах и университетах, а также было сорвано проведение ежегодного тематического фестиваля в Санкт-Петербурге из-за визита силовиков.

Однако в столице праздник собрал неожиданно много участников в этом году. Подробнее — в репортаже «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что в здании «Ленфильма» прошла «полуголая вечеринка».

