«Пришлось бы продать квартиру»: Лолита раскрыла размер своей пенсии

Певица Лолита призналась, что продолжает работать из-за неадекватности пенсии
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская заявила, что продолжает работать, несмотря на пенсионный возраст, в том числе из-за несоответствия государственного пособия реальным ценам. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Нет, конечно, [пенсия] не адекватна», — ответила Милявская на соответствующий вопрос корреспондента канала.

Милявская отметила, что без дополнительного заработка ей пришлось бы продать квартиру. По ее словам, размер пенсии не соответствует налогам, которые она платила и продолжает платить.

«Я — работающий пенсионер. Я давно говорила: если бы знала, какой будет жизнь на пенсии, пришлось бы продавать квартиру и жить в крайности. Именно поэтому я продолжаю работать — я люблю свое дело. Не представляю себя на пенсии, просто не вижу такой жизни», — поделилась артистка.

Лолита раскрыла, что получает пенсию в размере 27 800 рублей, включая московскую надбавку. Без нее сумма составляет около 13–14 тысяч рублей.

«Теперь я работаю меньше, но я по-прежнему работающий пенсионер. Моя семья ни в чем не нуждается: у нас достаточно средств на питание, бытовые потребности и медицинское обслуживание», — заключила Милявская.

Ранее стало известно, что Пугачева сохранила Rolls‑Royce за 20 млн рублей в РФ.

