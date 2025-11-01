Первой победительнице «Топ-модели по-американски» навсегда испортили волосы на съемках

Победительница первого сезона конкурса «Топ-модель по-американски» Адрианна Карри утверждает, что во время съемок шоу ей навсегда испортили волосы. Своим опытом она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Карри заявила, что частично облысела после того, как одна из ведущих Тайра Бэнкс попросила стилистов заплести ей косички.

«Темнокожие стилисты, которые делали прически, отозвали ее в сторону. Я слышала, как они сказали ей: «У этой белой девчонки слишком хрупкие волосы для такого», — вспоминает она.

Однако, по словам модели, Бэнкс якобы настояла на укладке.

«К середине шоу у меня появилась кровоточащая рана от косы. Половина моих волос была вырвана», — делится она.

После съемок стилисты не расплели девушку, и ей пришлось пойти в парикмахерскую для афроамериканцев, убрать прическу правильно.

«Я осталась с ужасными коростами на лице и по всей голове. Работники парикмахерской были такими милыми, они просто не могли поверить, что со мной сделали такое», — рассказывает Карри.

Модель утверждает, что ее кожа головы до сих пор не восстановилась.

