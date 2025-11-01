Вуди Харрельсон прокомментировал возможное возвращение в «Настоящий детектив»

Актер Харрельсон заявил, что не вернется в «Настоящий детектив» с Макконахи

Актер Вуди Харрельсон прокомментировал свое возможное возвращение к съемкам в сериале «Настоящий детектив» с Мэттью Макконахи. Его цитирует Independent.

64-летний Макконахи и 55-летний Харрельсон сняли в роли полицейских-напарников в первом сезоне «Настоящего детектива» в 2014 году. Сейчас в разработке находится пятый сезон сериала телеканала HBO, и актерский состав меняется в каждой новой части. До этого Макконахи намекал на возможность возвращения во франшизу вместе с Харрельсоном.

«Если [создатель оригинального сериала Ник Пиццолатто] напишет сценарий, который мы с Вуди сочтем достаточно хорошим, у нас даже не будет выбора. Мы бы почитали и подумали: «Погнали», — делился он.

Однако Харрельсон заявил, что не вернется в сериал.

«Мэттью такой смешной. Никаких шансов. Потому что все получилось великолепно. Мне нравится все таким, какое есть, и, если уж на то пошло, еще один сезон все испортил бы», — сказал он.

В свою очередь, Пиццолатто ранее заявлял, что оба исполнителя главных ролей открыты для идеи повторения своих ролей.

