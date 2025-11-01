Выставка по «Вархаммеру» и советское кино: в Москве пройдет «Ночь искусств»

Департамент культуры города Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий объявили программу тринадцатой культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в Москве.

Как рассказали «Газете.Ru» организаторы, вечером и ночью 3-4 ноября в столице пройдут концерты , театральные и поэтические программы, мастер-классы, лекции, квесты и выставки.

В 2025 году году центральными площадками акции станут: Государственный музей А.С. Пушкина, Дом Пашкова, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, концертный зал «Академия» и двухпалубный лайнер «Ривер Палас».

В Галерее Ходынка» Объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет авторская экскурсия по выставке «Курс на книгу». В ее основе — акварельные работы художника Артема Безменова, созданные во время экспедиций по Дальнему Востоку. Автор лично проведет гостей по экспозиции, поделится историями из своих поездок и представит иллюстрации для детских книг о путешествиях.

На экскурсии «Тифлис — Тбилиси — Москва» в Музее-мастерской Зураба Церетели расскажут об исторической связи двух столиц и старинной Грузинской слободе, следы которой сохранились в названиях улиц и храме Святого Георгия — духовном центре грузинской диаспоры.

Выставка «Вархаммер: от ереси до смеха», в свою очередь, соединит фантастику и иронию, представляя арт-работы, вдохновленные игровой вселенной «Warhammer 40,000». Красочные арты с отсылками к популярным мемам и интернет-культуре объединят мрачную атмосферу вселенной с забавными образами.

В Музее Москвы пройдёт вечер памяти Юрия Трифонова к 100-летию со дня рождения писателя. В рамках встречи состоится лекция литературного критика Натальи Ивановой «Московский текст Юрия Трифонова: адреса, превращённые в книги» о связи биографии и творчества автора. Гости также услышат театральную читку из повести «Дом на набережной».

Кроме того, учащиеся КМТИ им. Г.П.Вишневской представят концерт «Письмо герою» в поддержку участников СВО. В программе прозвучат произведения русских композиторов XIX–XX веков, стихи классиков и отрывки из писем, написанных детьми для бойцов на фронте.

В Галерее ЗДЕСЬ на Таганке Объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет кинопоказ фильма «Мы с вами где-то встречались» 1954 года с Аркадием Райкиным в главной роли — это легкая и веселая история о приключениях артиста, который пытается отдохнуть от гастролей.

Ранее сообщалось, что ВДНХ присоединится к ежегодной акции «Ночь искусств», которая пройдет 3 и 4 ноября.