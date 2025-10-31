На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ВДНХ пройдет ежегодная акция «Ночь искусств»

Для посетителей ВДНХ в «Ночь искусств» проведут тематические мероприятия
Пресс-служба ВДНХ

ВДНХ присоединится к ежегодной акции «Ночь искусств», которая пройдет 3 и 4 ноября, сообщается на сайте mos.ru.

В рамках акции гости ВДНХ смогут бесплатно посетить тематическую экскурсию «Столица искусств: образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» и узнать, как город менялся сквозь века.

Также на ВДНХ организуют экскурсию-квест по территории выставки «Столица искусств: загадки ВДНХ». В рамках квеста посетители увидят архивные кинохроники, узнают больше о павильонах и знаменитых фонтанах, а также разгадают загадки.

К акции «Ночь искусств» также присоединится государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева. В павильоне № 29 откроют променад «Жужжащий мир», где посетители смогут увидеть чешуйки крыльев бабочек и посмотреть на жуков. Также в павильоне № 31 можно будет рассмотреть под микроскопом минералы и горные породы.

Центральной площадкой ВДНХ в рамках «Ночи искусств» станет Музей кино, где пройдут выставки, интерактивные программы и кинопоказы. Кроме того, в Музее кино организуют встречи с мастерами кино и проведут занятия для детей и взрослых.

Цивилизация
