В деле об ограблении Лувра появилась шестая обвиняемая

В деле об ограблении музея Лувр в Париже появилась шестая обвиняемая. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Обвинение по делу об ограблении предъявили 38-летней жительнице парижского пригорода Ла-Курнев (департамент Сен-Сен-Дени). Сейчас прокуратура требует ее заключения под стражу.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут украли драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. После происшествия Лувр на протяжении трех дней был закрыт для посещения. 25 октября были арестованы двое подозреваемых, а вечером 29 октября — еще пятеро. Одного из них освободили после допроса.

Накануне стало известно, что украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет.

Ранее СМИ назвали ошибки грабителей Лувра, которые помогли полиции их задержать.