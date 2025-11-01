В Москве покажут балет по Якобсону, имевший «головокружительный успех» в СССР

В Концертном зале «МОСКВА» покажут программу одного из ведущих балетных коллективов России – Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонид Якобсона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Программа под названием «Блестящий дивертисмент» будет представлена 7 ноября.

«Программа «Блестящий Дивертисмент» стала своего рода визитной карточкой нашего театра. Название ей дает одноактный балет на музыку Глинки, который мы показываем в один вечер с миниатюрами из циклов «Классицизм — романтизм» и «Роден». Они еще в советское время имели головокружительный успех у балетоманов во многих странах мира», — поделился Андриан Фадеев, директор театра балета имени Леонида Якобсона.

Программа будет включать в себя три отделения: миниатюры из цикла «Классицизм — романтизм», миниатюры из цикла «Роден» и одноактный балет «Блестящий дивертисмент» на музыку М. Глинки.

«Не будем забывать, что миниатюра - один из самых сложных и требовательных к автору жанров. Здесь невозможно спрятаться за яркие декорации, массовые сцены, развернутый сюжет. Леонид Якобсон блестяще обходился без внешних эффектов и многословия. Его постановки по сей день поражают своей красотой, законченностью формы и оригинальностью», — рассказал Фадеев.

Театр имени Леонида Якобсона был основан в 1966 году. Художественный коллектив театра является многократным лауреатом Высшей театральной премии Санкт-

Петербурга «Золотой софит» и Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Ранее в честь Всемирного дня балета VK запустил балетную неделю.