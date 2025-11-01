На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве покажут балет по Якобсону, имевший «головокружительный успех» в СССР

В Москве покажут программу «Блестящий дивертисмент» в постановке Якобсона
true
true
true
close
Пресс-служба Театр балета Леонида Якобсона

В Концертном зале «МОСКВА» покажут программу одного из ведущих балетных коллективов России – Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонид Якобсона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Программа под названием «Блестящий дивертисмент» будет представлена 7 ноября.

«Программа «Блестящий Дивертисмент» стала своего рода визитной карточкой нашего театра. Название ей дает одноактный балет на музыку Глинки, который мы показываем в один вечер с миниатюрами из циклов «Классицизм — романтизм» и «Роден». Они еще в советское время имели головокружительный успех у балетоманов во многих странах мира», — поделился Андриан Фадеев, директор театра балета имени Леонида Якобсона.

Программа будет включать в себя три отделения: миниатюры из цикла «Классицизм — романтизм», миниатюры из цикла «Роден» и одноактный балет «Блестящий дивертисмент» на музыку М. Глинки.

«Не будем забывать, что миниатюра - один из самых сложных и требовательных к автору жанров. Здесь невозможно спрятаться за яркие декорации, массовые сцены, развернутый сюжет. Леонид Якобсон блестяще обходился без внешних эффектов и  многословия. Его постановки по сей день поражают своей красотой, законченностью формы и оригинальностью», — рассказал Фадеев.

Театр имени Леонида Якобсона был основан в 1966 году. Художественный коллектив театра является многократным лауреатом Высшей театральной премии Санкт-
Петербурга «Золотой софит» и Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Ранее в честь Всемирного дня балета VK запустил балетную неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами