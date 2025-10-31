Известного порноактера судят за трагедию в результате курения яда жабы

Бывшей звезде фильмов для взрослых Начо Видалю грозит четыре года тюрьмы за трагедию в результате курения яда жабы. Об этом сообщает Daily Star.

В Испании следствие выяснило, что 28 июля 2019 года Видаль, которому сейчас 51 год, организовал церемонию курения трубки, наполненной ядом колорадской жабы. Он поместил трубку во рту 49-летнего фотографа Хосе Луиса Абада, заявляя, что это якобы лекарство.

Двоюродный брат актера, был одним из организаторов мероприятия, запечатлел церемонию на свой мобильный телефон.

Примерно через полминуты Абад рухнул на землю, забился в конвульсиях, и его лицо и торс стали фиолетовыми. Видаль дождался, пока мужчина перестанет дышать, и самостоятельно пытался привести его в чувство в течение 12 минут. Экстренные службы на место происшествия вызвали только через 20 минут после потери сознания.

Медики, прибывшие в резиденцию Видаля в испанской провинции Валенсия, спасти фотографа уже не смогли. Вскрытие показало, что Абад пострадал от сердечно-дыхательной недостаточности, связанной с употреблением кокаина перед церемонией, организованной Видалем. Ппрокуроры утверждают, что Видаль и его двоюродный брат знали о приеме наркотика, но предпочли проигнорировать этот факт.

Прокуратура Валенсии добивается четырехлетнего тюремного заключения для обоих обвиняемых.

