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Звезда фильмов для взрослых умер в 32 года из-за бычьего сердца

Актер фильмов для взрослых Стоун скончался из-за кардиомегалии
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Звезда фильмов для взрослых Дэмиен Стоун скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщило издание AVN, специализирующееся на освещении новостей о порноиндустрии.

По словам близких, уроженец Молдовы умер из-за осложнений, связанных с кардиомегалией, которую также называют «бычьим сердцем» — состоянием, при котором сердце ненормально увеличено.

Смерть наступила 11 марта.

Дэмиен Стоун начал карьеру в середине 2010-х и снимался для многих студий, получил несколько номинаций и наград в сфере фильмов для взрослых.

В 2020 году Стоун отошел от съемок на студиях, чтобы сосредоточиться на бодибилдинге, бизнесе и создании контента для своей страницы OnlyFans, однако планировал вернуться в порно.

В марте актриса из мема про блондинку и пять темнокожих парней вернулась в порно.

Ранее порнозвезда рассказала о привычках Пи Дидди.

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