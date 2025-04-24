Звезда фильмов для взрослых умер в 32 года из-за бычьего сердца

Звезда фильмов для взрослых Дэмиен Стоун скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщило издание AVN, специализирующееся на освещении новостей о порноиндустрии.

По словам близких, уроженец Молдовы умер из-за осложнений, связанных с кардиомегалией, которую также называют «бычьим сердцем» — состоянием, при котором сердце ненормально увеличено.

Смерть наступила 11 марта.

Дэмиен Стоун начал карьеру в середине 2010-х и снимался для многих студий, получил несколько номинаций и наград в сфере фильмов для взрослых.

В 2020 году Стоун отошел от съемок на студиях, чтобы сосредоточиться на бодибилдинге, бизнесе и создании контента для своей страницы OnlyFans, однако планировал вернуться в порно.

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