«Чистое удовольствие, хоть с бабушкой»: кинокритик Зельвенский — об идеальном хорроре на Хэллоуин

Кинокритик Станислав Зельвенский считает хоррор «Хэллоуин 3» идеальным фильмом для просмотра в канун Хэллоуина. Своим мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru».

«Там нет Майкла Майерса, но зато много тыквы и праздника», — отметил он.

Также Зельвенский посоветовал тем, кто хочет погрузиться в жанр, начать свой путь с просмотра «Невесты Франкенштейна» 1935 года.

«Во-первых, это один из самых массивных камней в фундаменте жанра, во-вторых, чистое удовольствие, хоть с бабушкой смотри. С японского фильма Shiryo no wana 1988 года я бы начинать не стал — можно застрять», — сказал киноэксперт Кинопоиска.

Фильмом ужасов, который можно смотреть в одиночестве, Зельвенский назвал картину «Жилец» Романа Полански. По словам критика, лента тонко передает ощущение тотального одиночества, усиливая эффект от просмотра наедине с экраном.

Для просмотра с друзьями, считает эксперт, лучше выбрать хоррор «Спуск» — историю о девушках в пещере, где страх становится общим и менее пугающим.



Среди новинок Зельвенский выделил фильмы Джордана Пила — «Прочь», «Мы», «Нет».

«Пил смешивает хоррор и социальную сатиру так, как никто другой, создавая уникальную нишу и завоевывая успех», — отметил он.

Также Станислав Зельвенский признался, что пересмотрел множество хорроров при создании книги «100 ужасов Станислава Зельвенского», которая вышла 31 октября. Автор уточнил, что собрал в тексте не просто каталог фильмов, а глубокое исследование природы страха и роли хоррора в современной культуре.

«Я пересмотрел практически все фильмы из сотни — кроме тех, что помню буквально наизусть — и еще множество сверх того: если какой-то меня разочаровывал, я просто не включил его в сотню. Такие были, конечно. Например, пересмотрел несколько «Пятниц 13-е» — очень тоскливо: наверное, такому лучше оставаться в детстве», — подчеркнул он.

Подборка «100 ужасов Станислава Зельвенского» вышла в издательстве «Подписные издания». Она также доступна электронном и аудио формате в Яндекс Книгах.

