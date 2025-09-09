На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Все еще жива!»: Анджелина Джоли расплакалась, говоря о маме

Актриса Анджелина Джоли не смогла сдержать слез из-за воспоминаний о матери
Cover Images/Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли не смогла сдержать слез на премьере драмы «Кутюр», которая состоялась 7 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. Об этом сообщает People.

После вопроса фаната о том, что актриса посоветует потерявшим родственников от рака людям, Джоли «всхлипнула» и расплакалась, но затем актриса «взяла себя в руки» и рассказала о ситуации, которая произошла с ее матерью.

Джоли потеряла мать Маршелин Бертран в 2007 году. Женщина страдала от рака яичников и молочной железы.

«Во время одного из ужинов у мамы спросили, как она себя чувствует, а она возмутилась: «Все только и спрашивают меня о раке <…> Поэтому я бы посоветовала людям, которые поддерживают того, кто через что-то подобное происходит, расспросить его обо всем остальном, что происходит в его жизни. Он все еще жив, понимаете?»— сказала артистка.

В фильме «Кутюр» Джоли сыграла режиссера малобюджетных фильмов ужасов Максин Уокер, у которой диагностируют агрессивную форму рака груди. Актриса призналась, что картина стала для нее настолько личной, что она «не воспринимала ее как кино». Она также надела при работе над лентой одно из ожерелий матери.

