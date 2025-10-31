«Ей стало некомфортно!»: стало известно, почему Ана де Армас бросила Тома Круза

Актриса Ана де Армас сама инициировала разрыв с Томом Крузом, почувствовав, что их отношения развиваются слишком быстро. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам инсайдеров, де Армас решила сделать паузу, потому что ей стало некомфортно. Несмотря на это, она сохранила уважение к коллеге. Между ними, как утверждают источники, была «неоспоримая химия».

«Ей нужно было время для себя, но они хотят остаться друзьями», — рассказал инсайдер.

Голливудская пара рассталась спустя девять месяцев после начала романа. Они познакомились на съемках научно-фантастического фильма ужасов «Глубже», работа над которым сейчас остановлена.

Ана ценила время, проведенное с Крузом. Он был для нее интересным собеседником и поддерживал ее проекты. Актер также проявлял внимание через подарки: дарил цветы, книги, украшения и одежду.

В мае сообщалось, что Том Круз потратил почти 1 млн рублей на то, чтобы отвезти свою возлюбленную Ану де Армас из центра Лондона в аэропорт Хитроу.

Инсайдер The Sun раскрыл, что звезда фильма «Миссия невыполнима» арендовал вертолет стоимостью 4 тыс. 850 фунтов стерлингов, а затем потратил еще 3 тыс. 812 фунтов стерлингов ради размещения артистки в VIP-зале.

