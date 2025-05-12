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Том Круз отвез возлюбленную Ану де Армас в аэропорт за 1 млн рублей

The Sun: актер Том Круз потратил 1 млн рублей, чтобы отвезти де Армас в аэропорт
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Global Look Press

Актер Том Круз потратил почти 1 млн рублей на то, чтобы отвезти свою возлюбленную Ану де Армас из центра Лондона в аэропорт Хитроу. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Инсайдер раскрыл изданию, что звезда фильма «Миссия невыполнима» арендовал вертолет стоимостью 4 тыс. 850 фунтов стерлингов, а затем потратил еще 3 тыс. 812 фунтов стерлингов ради размещения артистки в VIP-зале. В общей сложности, отмечает The Sun, эта поездка обошлась Крузу в 8 тыс. 662 фунта стерлингов (около 1 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета. Ru»).

Издание отмечает, что сумма поездки в аэропорт более чем в два раза превысила цену за сам билет Аны де Армас. Состояние Тома Круза СМИ оценивают в 450 млн фунтов стерлингов.

«Том хочет, чтобы Ана знала: она может получить лучшее из лучшего и не задумываться о счете. Он настоящий джентльмен и просто хочет поступить правильно. Если это означает тратить деньги, то так тому и быть», — раскрыл инсайдер.

Слухи о романе знаменитостей возникли в феврале. Тома Круза и Ану де Армас сфотографировали во время свидания в День всех влюбленных. В начале мая пару засняли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что продюсер «Феррари» ищет $100 млн для «доброго» фильма о Трампе.

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