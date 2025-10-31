На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сарик Андреасян хочет уйти из кино ради отдыха на Мальдивах: «Работать будет жена»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о возможном завершении своей карьеры.

Андреасян с юмором отметил, что его все чаще воспринимают не как режиссера и продюсера, а как супруга актрисы Лизы Моряк:

«Вчера на улице ко мне подбежали и сказали: «Вау, это же муж Лизы Моряк! Можно с вами сфотографироваться?» Прекрасно!»

По словам Андреасяна, он мечтает о времени, когда сможет уйти от интенсивного графика или вовсе завершить карьеру, а финансовая ответственность перейдет к его супруге.

«Надеюсь, когда-нибудь я достигну уровня, при котором работать будет только жена, а я смогу наслаждаться жизнью на Мальдивах», — поделился своими мыслями режиссер.

Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей.

Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».

