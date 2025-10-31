На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

От 20 лет до пожизненного: фигурантам дела внука Де Ниро предъявлены обвинения

Пятеро арестованы по делу о кончине внука Роберта Де Ниро от передозировки в США
true
true
true
close
drenadeniro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Власти Нью‑Йорка предъявили обвинения пяти лицам в связи с кончиной от передозировки внука актера Роберта Де Ниро и еще двух 19‑летних молодых людей в 2023 году. Об этом сообщает «Би-би-си».

Подсудимые — Брюс Эпперсон, Эдди Баррето, Грант МакИвер, Джон Николас и Рой Николас — обвиняются в организации сети распространения фентанила. По версии следствия, группировка продавала поддельные рецептурные опиоидные таблетки через соцсети и зашифрованные мессенджеры, ориентируясь на подростков и молодежь.

«Действия обвиняемых привели к необратимой трагедии — кончине трех подростков с огромным потенциалом, которые уже успели изменить жизни окружающих», — сообщил Рикки Патель, глава нью‑йоркского подразделения расследований Министерства внутренней безопасности.

Подсудимым вменяют сговор с целью распространения и хранения наркотиков с намерением сбыта. Следствие установило прямую связь между их деятельностью и кончиной минимум трех человек: Леандро Де Ниро‑Родригеса (внука Роберта Де Ниро), Акири Штейн (дочери сооснователя группы Blondie) и еще одной жертвы, имя которой не разглашается.

В случае признания вины подсудимым грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее стало известно, что скандального рэпера P. Diddy перевели в новое исправительное учреждение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами