Самойлова похвасталась победой над Кардашьян

Блогер Самойлова: мы сняли реалити-шоу лучше, чем у семейства Кардашьян
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер Оксана Самойлова, которая на днях приехала на заседание суда по делу о разводе с Джиганом со съемочной группой, рассказала о планах представить публике новое реалити-шоу. В беседе с kp.ru она заявила, что ее проект станет более масштабным, чем «Семейство Кардашьян».

Звезда приняла участие в церемонии вручения премии Жара Media Awards 2025. На ковровой дорожке она пообщалась с изданием, сообщив о работе над реалити-шоу в стиле Кардашьян.

«Я думаю, что мы сняли что-то больше, чем у Кардашьян. По крайней мере, шоу получилось гораздо более настоящим», — заявила Самойлова.

Напомним, суд по делу о разводе с Джиганом состоялся 28 октября. На него блогер приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет». По словам женщины, она не видела мужа с 20 сентября, дети живут у родителей поочередно.

Ранее Джиган сделал трогательное тату на фоне развода с Самойловой.

