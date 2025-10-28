Самойлову заподозрили в имитации развода с Джиганом ради съемок реалити

Блогерша Самойлова приехала на суд по разводу с Джиганом с двумя операторами

Блогершу Оксану Самойлову заподозрили в имитации развода с рэпером Джиганом. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Как рассказало издание, в суд по делу о разводе 28 октября Самойлова приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье.

«Просим приобщить ходатайство о предоставление супругам срока на примирение — три месяца», — сказал на суде адвокат Джигана Сергей Жорин.

Самойлова также заявила, что спасти брак возможно, если ее супруг «позврослеет». По словам женщины, она не видела мужа с 20 сентября, дети живут у родителей поочередно. Комментировать детали развода она отказалась.

Адвокат Самойловой, в свою очередь, подчеркнул, что супруги не будут бороться за четверых детей или имущество и смогут решить эти вопросы мирным путем.

«Мне кажется, это логично, когда дети остаются с мамой», — сказал адвокат Самойловой.

28 октября должно было состояться техническое заседание для обсуждения деталей развода. Рэпер в зал суда не явился.

Известно, что мировой судья в Москве 30 октября проведет предварительное заседание по иску о расторжении брака между Самойловой и Джиганом. На предварительной беседе будут решены процедурные вопросы, после чего будет назначено основное рассмотрение иска по существу.

