Macan продает битую BMW M5 по завышенной цене с бонусом в виде встречи с собой

Mash: рэпер Macan пытается продать битую BMW M5 на 2 млн дороже перед армией
true
true
true
close
1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan и готовящийся к службе в армии, предпринял попытку продать свой автомобиль BMW M5 по завышенной цене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Автомобиль, который имеет повреждения капота и правого крыла, продавался за 10,5 млн рублей — на 2 млн выше рыночной стоимости в размере 8,5 млн рублей. Среди дополнительных условий сделки была заявлена личная встреча с артистом и совместные фотографии.

«Но темка не стрельнула, оказалось, что за братскую тачку переплачивать два миллиона никто не готов», — уточняет Mash.

Однако, сказано в посте, Macan не намерен снижать цену даже после неудачи: артист говорит, что автомобиль имеет для него особую ценность — «машина личная, с историей».

Сейчас автомобиль размещен в шоуруме, где, как утверждает Mash, отпугивает потенциальных покупателей высоким ценником.

Mash не исключает, что музыкант Macan продает BMW M5, надеясь «подзаработать перед уходом» на военную службу. Канал напоминает, что недавно исполнитель повысил гонорар за свое выступление на частных мероприятиях.

Косолапов уйдет в армию 28 ноября. До этого СМИ писали, что рэперу грозит уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

